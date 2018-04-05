В Челябинской области 10-летний ребенок погиб от удара током

Мальчик скончался в результате удара током в Челябинской области . Трагедия произошла в городе Троицк . Тело 10-летнего ребенка нашли прямо на улице частного сектора — рядом с оборванным проводом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и ответственных должностных лиц. Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководства следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в амурском Шимановске от удара током скончался 14-летний подросток. Удар током мальчик получил в одной из трансформаторных подстанций города, доступ к которой не был ограничен должным образом.

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