В Челябинской области 10-летний ребенок погиб от удара током 

Мальчик скончался в результате удара током в Челябинской области. Трагедия произошла в городе Троицк. Тело 10-летнего ребенка нашли прямо на улице частного сектора — рядом с оборванным проводом.
«По предварительной информации, мальчик гулял на улице и затронул оборванный провод», цитирует сообщение старшего помощника руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимира Шишкова «Урал-пресс-информ».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и ответственных должностных лиц. Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководства следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в амурском Шимановске от удара током скончался 14-летний подросток. Удар током мальчик получил в одной из трансформаторных подстанций города, доступ к которой не был ограничен должным образом.
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