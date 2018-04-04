Выиграй велосипедные сумки Thule Shield Pannier: победитель определен! Пересмотр результатов

Благодарим всех участников за активность. А кому достанутся вожделенные велосипедные сумки, мы узнаем прямо сейчас!

Для начала перечислим всех, кто принял участие в конкурсе:

1. Ирина, https://www.facebook.com/profile.php?id=100000497571679&hc_ref=ARRs_VVS3AYep5KmcHcfchYqjw9T2XfOzDgLnoFalJzkSQAYRg5-wHNN2sBx3MqSQ9E&fref=nf\

2. Анастасия, https://m.vk.com/id449469565#wall

3. Анна, https://m.vk.com/wall309362837_2297

4. Алексей, https://vk.com/genial_cat?w=wall226035161_1851

И генератор случайных чисел выбрал номер 1!

Поздравляем Ирину (участница под номером 1) с победой! Условия получения приза отправим личным сообщением.

Как проводился розыгрыш конкурса можно посмотреть по ссылке:

https://youtu.be/P4eSfJdDOsc