Канадские геи обиделись и не пустили полицейских на свой парад

Организаторы гей-парада в канадском Торонто не разрешили полицейским участвовать в шествии. Об этом сообщает The Guardian.

Стражам порядка пришлось отозвать свою заявку на участие. Это произошло после того, как активисты движения за права ЛГБТ-сообщества обвинили их в неспособности расследовать преступления, совершенные против геев.

В частности, в январе власти предъявили обвинения ландшафтному дизайнеру Брюсу Макартуру (Bruce McArthur). Он, предположительно, убивал людей и прятал части их тел в цветочных горшках и клумбах там, где работал.

Однако произошло это, по информации издания, лишь после того, как активисты несколько месяцев пытались привлечь внимание к исчезновению мужчин в так называемой Гей-деревне — пригороде, известном своим преимущественно гомосексуальным населением.

«Эти события подорвали наше доверие к правоохранительным органам . Мы чувствуем себя уязвимыми, как никогда, — говорится в заявлении организации Pride Toronto в Twitter. — Шествие не принесет никакой пользы для решения проблем. Эти решения лежат за пределами символических жестов».

66-летнему Брюсу Макартуру в общей сложности предъявили обвинения в шести преступлениях. Все жертвы оказались мужчинами в возрасте от 44 до 58 лет, как минимум трое из них были из Гей-деревни. Один из них был объявлен пропавшим без вести в 2012 году, другой — в 2015-м, еще двое — в первом полугодии 2017-го. Еще одного мужчину никто не разыскивал, власти считают, что он был убит в период с мая 2016-го по июль 2017-го.