В псковских социальных учреждениях началась проверка программ реабилитации

Проверка индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА) началась в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания Псковской области , сообщили в Главном государственном управлении социальной зашиты населения региона.

«Главной целью проверки является забота о подопечных учреждений соцзащиты. У каждого инвалида должна быть разработана своя программа восстановления и социализации, по которой он получает необходимый комплекс социальных услуг и технических средств. Будет проверяться ее соответствие современным требованиям, а также система выполнения», — рассказал начальник отдела организации социального обслуживания граждан Главного государственного управления социальной зашиты населения Игорь Восторгов.

Контроль за ИПРА осуществляет межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители ведомства и Главного бюро медико-социальной экспертизы по Псковской области Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации . Члены комиссии посетят дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические и детские дома-интернаты — всего 31 учреждение в муниципальных образованиях области.

Проверка завершится 20 апреля.

ИПРА — это разработанный на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы документ, включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью реабилитационных мероприятий. В их числе — отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей человека с инвалидностью к выполнению определенных видов деятельности.