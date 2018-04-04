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В Казани асфальт кладут прямо на лужи. Есть видео
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В Казани асфальт кладут прямо на лужи. Есть видео 

Казанский Портал 2 часа назад
Казанцу удалось снять видеоролик с рабочими, которые кладут асфальт на лужи. Необычный ролик появился в интернете сегодня.
Мужчина вышел из автобуса на остановке «Роддом», хотел перейти дорогу, но внимание привлекла необычная схема работы дорожников. Асфальтом заливали весенние лужи.
В комитете внешнего благоустройства журналисту «Вечерней Казани» объяснили этот феномен. Для того, чтобы класть асфальт по правилам, яму сначала нужно просушить газовой горелкой. Но это слишком долго. Поэтому асфальт кладут прямо на лужи, в целях экономии времени.
Вчера в Казани начали ямочный ремонт. Дороги ремонтируют по ночам.
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