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Выпускной бал в Майкопе пройдет в новом формате
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Выпускной бал в Майкопе пройдет в новом формате 

АиФ Адыгея 2 часа назад
По инициативе мэра Майкопа Андрея Гетманова, в этом году в Майкопе выпускной бал проведут в формате общегородского праздника, который продлится всю ночь. Впервые выпускники Майкопа все вместе отметят свой праздник и дружно встретят рассвет новой — взрослой — жизни.
Вопросы организации этого большого торжества были обсуждены на встрече с родительской общественностью, которая состоялась в городской администрации. В диалоге приняли участие первый заместитель главы Майкопа Сергей Стельмах и руководитель городского комитета по образованию Юлия Миллер. Они рассказали родителям о том, как планируется провести общегородской выпускной бал.
Всех юношей и девушек, окончивших школу в этом году, пригласят в республиканскую филармонию. Здесь их, по традиции, поздравят почетные гости — представители органов власти, а также любимые педагоги и родители.
Выпускников ждет праздничный банкет, а главным подарком станет яркая и насыщенная концертно-развлекательная программа. В планах — пригласить «звезду» российской эстрады.
Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, подчеркнул Сергей Стельмах. Во взаимодействии с Отделом МВД России по городу Майкопу, Управлением по ЧС и другими службами будут приняты все необходимые меры для того, чтобы праздник не был омрачен никакими происшествиями и правонарушениями.
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