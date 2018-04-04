Выпускной бал в Майкопе пройдет в новом формате

По инициативе мэра Майкопа Андрея Гетманова , в этом году в Майкопе выпускной бал проведут в формате общегородского праздника, который продлится всю ночь. Впервые выпускники Майкопа все вместе отметят свой праздник и дружно встретят рассвет новой — взрослой — жизни.

Вопросы организации этого большого торжества были обсуждены на встрече с родительской общественностью, которая состоялась в городской администрации. В диалоге приняли участие первый заместитель главы Майкопа Сергей Стельмах и руководитель городского комитета по образованию Юлия Миллер . Они рассказали родителям о том, как планируется провести общегородской выпускной бал.

Всех юношей и девушек, окончивших школу в этом году, пригласят в республиканскую филармонию. Здесь их, по традиции, поздравят почетные гости — представители органов власти, а также любимые педагоги и родители.

Выпускников ждет праздничный банкет, а главным подарком станет яркая и насыщенная концертно-развлекательная программа. В планах — пригласить «звезду» российской эстрады.