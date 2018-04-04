Выпускной бал в Майкопе пройдет в новом формате 

По инициативе мэра Майкопа Андрея Гетманова, в этом году в Майкопе выпускной бал проведут в формате общегородского праздника, который продлится всю ночь. Впервые выпускники Майкопа все вместе отметят свой праздник и дружно встретят рассвет новой — взрослой — жизни.
Вопросы организации этого большого торжества были обсуждены на встрече с родительской общественностью, которая состоялась в городской администрации. В диалоге приняли участие первый заместитель главы Майкопа Сергей Стельмах и руководитель городского комитета по образованию Юлия Миллер. Они рассказали родителям о том, как планируется провести общегородской выпускной бал.
Всех юношей и девушек, окончивших школу в этом году, пригласят в республиканскую филармонию. Здесь их, по традиции, поздравят почетные гости — представители органов власти, а также любимые педагоги и родители.
Выпускников ждет праздничный банкет, а главным подарком станет яркая и насыщенная концертно-развлекательная программа. В планах — пригласить «звезду» российской эстрады.
Особое внимание будет уделено вопросам безопасности, подчеркнул Сергей Стельмах. Во взаимодействии с Отделом МВД России по городу Майкопу, Управлением по ЧС и другими службами будут приняты все необходимые меры для того, чтобы праздник не был омрачен никакими происшествиями и правонарушениями.