Ещё
Жительница Лианозова отметила 88-летие спортивной тренировкой в парке на Угличской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительница Лианозова отметила 88-летие спортивной тренировкой в парке на Угличской 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Свое 88-летие жительница района Маргарита Карасева отметила на тренировке по скандинавской ходьбе в Лианозовском парке. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
— Вот оно — настоящее активное долголетие! Поздравляем Маргариту Ефимовну с прекрасной датой и желаем здоровья и новых успехов в спорте! — отметили в пресс-службе.
Напомним, занятия по скандинавской ходьбе проходят в Лианозовском парке по понедельникам и средам с 09.00 до 10.00 (сбор на аллее у здания администрации) и по пятницам с 09.00 до 10.30. Лианозовский парк расположен по адресу: Угличская улица, владение 13. Тренировки бесплатные, присоединиться могут все желающие. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
По просьбе жителя Лианозова на остановке «Новгородская улица» установили урну «Прямая линия» с префектом СВАО Валерием Виноградовым состоится 18 апреля В Лианозове высадят 38 деревьев и 456 кустарников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»239
Украина будет задерживать все крымские суда511
Сестры с электродами в мозге покончили с собой32
С Самойловой приключилось ЧП в Европе30
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля39
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение