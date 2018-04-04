Жительница Лианозова отметила 88-летие спортивной тренировкой в парке на Угличской

Свое 88-летие жительница района Маргарита Карасева отметила на тренировке по скандинавской ходьбе в Лианозовском парке. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

— Вот оно — настоящее активное долголетие! Поздравляем Маргариту Ефимовну с прекрасной датой и желаем здоровья и новых успехов в спорте! — отметили в пресс-службе.

Напомним, занятия по скандинавской ходьбе проходят в Лианозовском парке по понедельникам и средам с 09.00 до 10.00 (сбор на аллее у здания администрации) и по пятницам с 09.00 до 10.30. Лианозовский парк расположен по адресу: Угличская улица, владение 13. Тренировки бесплатные, присоединиться могут все желающие. (вт)