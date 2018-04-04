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Операция «Безопасные ступени» продолжается на территории Подмосковья
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Операция «Безопасные ступени» продолжается на территории Подмосковья 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Объекты на железной дороге находятся под контролем инспекторов Госадмтехнадзора.
За время проведения операции «Безопасные ступени» в Московской области очистили от снега территорию 53 станций и платформ, сообщает «Радио 1».
Также в ходе акции была осуществлена уборка 99 железнодорожных наземных и мостовых переходов и 30 привокзальных площадей. Специалисты Госадмтехнадзора также уделяют повышенное внимание очистке кровель зданий, расположенных у железных дорог.
Местные жители могут обратиться в ведомство и оставить заявку на проведение уборки на определенной территории.
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