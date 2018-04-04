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У России есть инструменты, как призвать Британию к ответу, заявил Лукашевич
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У России есть инструменты, как призвать Британию к ответу, заявил Лукашевич 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. У РФ достаточно инструментов, чтобы призвать Великобританию к ответу в связи с обвинениями в адрес Москвы по делу Скрипаля, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Конечно, у нас аргументов и инструментов более чем достаточно, чтобы британцев призвать к ответу. Эти вещи надо обсуждать в специализированных форматах, в Гааге, по двусторонним каналам и так далее", — сказал Лукашевич журналистам в кулуарах Московской конференции по безопасности.
"Доклад лаборатории Портон-Дауна, они сами признали, что опередить страну невозможно. Значит, нужно это обсуждать в рамках конвенционных норм и механизмов, которые предписаны конвенцией. Если мы отходим от международно-правовых норм и начинаем просто голые обвинения, то это приведёт к очень серьезным последствиям, не только (в плане) двусторонних отношений, которые уже ниже плинтуса упали, но и испортит отношения в широком масштабе. Поэтому если мы хотим получить ясность, а мы хотим, хотим доказать, что мы правы, что это провокация", — добавил он.
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