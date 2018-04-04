«Технология» приняла программу бережливого производства на 2018 год

На Обнинском научно-производственном предприятии «Технология», входящем в холдинг «РТ-Химкомпозит», утверждена программа реализации принципов и методов бережливого производства на 2018 год. Программа нацелена на снижение производственных издержек и потерь, эффективное использование имеющихся производственных мощностей. По итогам 2017 года экономический эффект от внедрения предложений по улучшению работы составил более 12 млн рублей.

Мероприятия будут проведены во всех научно-производственных комплексах предприятия. Например, благодаря техническому перевооружению участка стекловарения с применением принципов бережливого производства планируется снизить потери на перемещение инструмента на 20 км за год, уменьшить энергопотребление на 50%, оптимизировать производственный процесс, что позволит без роста численности персонала увеличить выпуск изделий, получаемых за прохождение одного режима, на 29%. Совокупность этих мер позволит повысить производительность подразделения в 1,4 раза. В другом производственном подразделении за счет применения нового вида оснастки и использования современных материалов планируется на 20% снизить трудоемкость и материалоемкость изготовления полимерных конструкций радиотехнического назначения.

«Все процессы предприятия должны быть эффективными. Этому как раз способствует широкое применение lean-технологий. Благодаря реализации принципов и инструментов бережливого производства только в одном из подразделений предприятия уже получен практически двукратный рост производительности труда, а экономический эффект от внедрения предложений по улучшению составил более 12 миллионов рублей по итогам 2017 года», — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин

Особое внимание в работе по повышению эффективности производства будет уделено дополнительному обучению персонала и вовлечению сотрудников в процесс непрерывных улучшений, в том числе и за счет участия в разработке рационализаторских предложений. В 2018 году планируется обучить как на внутренних, так и внешних курсах по бережливому производству порядка 100 сотрудников, при этом 25% обучающей программы составят практические занятия.

ОНПП «Технология» внедряет лучшие практики интенсификации производства c 2012 года. За это время обучение прошли более 300 сотрудников. На предприятии создан отдел оптимизации производственных процессов, в качестве эксперимента в одном из подразделений действует программа подачи предложений от сотрудников по совершенствованию производственных процессов (система кайдзен), также разработаны инструменты визуального менеджмента. Результаты внедрения принципов и инструментов бережливого производства были высоко оценены экспертным сообществом: в 2016 и 2017 годах предприятие дважды было удостоено звания лауреата российского конкурса лидеров производительности труда.