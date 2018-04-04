Эксперты: для положительных изменений в экологии необходимо формировать сознание

ЕКАТЕРИНБУРГ , 4 апреля. / ТАСС /. Формирование экологического сознания у населения будет способствовать положительным переменам в экологии регионов. Такое мнение высказала соорганизатор III Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов» (16+), председатель совета директоров ЗАО «Зеленая долина» Юлия Корнеева.

"Если мы хотим положительных перемен в обществе, то мы должны заниматься формированием экологического сознания, использовать все возможности для закладывания в головы экологических знаний. Только открытое общение может обеспечить результат. Нужно пытаться все возможные площадки, чтобы формировать диалог", — сказала она на круглом столе, посвященном формированию экологического сознания в информационных источниках и СМИ.

По ее словам, для формирования диалога и экосознания можно организовывать акции с участием профессионального сообщества, общественных организации и органов власти.

Начальник Управления общественных связей ООО «УГМК-Холдинг» Алексей Свалов отметил, что на часто диалог не получается, потому что одна из сторон не хочет слышать и принимать аргументы. «К сожалению, люди верят больше, условно, соседям, а не СМИ. Можно потратить очень много сил и средств, чтобы ходить и убеждать, но после развала СССР укоренилась позиция, что никто не верит в то, что ты хочешь сделать лучше, что предприятия вкладывают много денег в развитие экологии», — отметил он.

Свалов подчеркнул, что при разговоре с протестующими против того или иного производства приходится пробиваться через «стену непонимания». «В каждом протесте есть ядро, которое знает, чего оно хочет: либо отменить что-то, либо сделать так, чтобы это что-то стало существенно дороже. Мы сталкивались, когда стоят на улице люди, мы им предлагаем сесть за стол переговоров, а они отказываются, потому что им важно кричать», — подчеркнул он.

ТАСС является информационным партнером III Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов».