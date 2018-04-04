Саратовца придавило бетонной плитой

Несчастный случай произошел на стройплощадке в областном центре.

Днем 4 апреля на улице Тархова в одном из возводимых строителями панельных домов строящемся упала плита перекрытия. Массивная бетонная конструкция рухнула с высоты 3-го этажа. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» рассказали в облспасе.

По роковому стечению обстоятельств плита при падении придавила рабочего. К счастью, строитель попал под плиту не весь, а только половиной тела. Тем не менее, его состояние оценивается как тяжелое.

При помощи крана рабочие помогли вызволить пострадавшего из-под блока и вызвали медиков. Пострадавший госпитализирован. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.