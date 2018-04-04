На аукцион выставили часы с дробовиком образца 1902 года

Аукционная компания ROCK ISLAND выставила на продажу необычное устройство под названием Clock Gun, изготовленное в 1902 году. Оно представляет собой причудливое сочетание часов и многоствольного дробовика 12 калибра. Принцип его работы напоминает машину Голдберга, под которой подразумевается «заумное» устройство, выполняющее простые действия весьма сложным образом. Более подробно это выглядит так.

Вначале заряжаются все 12 стволов дробовика. Затем необходимо закрепить металлические грузы в трубках над каждым стволом с помощью нитей, которые крепятся к маленьким часам внизу. По мере вращения часовой стрелки, прикрепленные к ним лезвия, перерезают нити, тем самым освобождая грузы. Те в свою очередь падают на заряженный ствол дробовика и производят выстрел.

Возникает вопрос: Ради чего все это придумано? Как оказалось, Clock Gun — это автоматизированное стреляющее пугало для отпугивания птиц. Как поясняет обозреватель YouTube-канала «Forgotten Wearpons» («Забытое оружие») Ян Макколлум, запатентованные в 1902 году часы-дробовик стали весьма оригинальным для своего времени решением данной проблемы.

Clock Gun, скорее всего, заинтересует любителей оружейного антиквариата. Ожидается, что торги на аукционе будут проходить в диапазоне цен от 3500 до 5000 долларов.