После гибели жильцов дома в Кизеле в регионе проверят газовое оборудование

Кампания по проверке газового оборудования началась в Пермском крае . Сотрудники инспекции государственного жилищного надзора и газовики проверят исправность плит и колонок во всех домах региона.

В «АиФ-Прикамье» обратились жильцы одного из домов Кизела . Они рассказали, что в квартирах после проверки несколько дней нет газа и они не могут узнать, когда его включат.

«Звонили везде, но ответа так и не получили, на подъезде объявления нет. Без газа трудно — еду не приготовишь. Знаю, что такая же история и в некоторых других домах городах», — рассказали жильцы.

В Региональном службе по тарифам пояснили, что отключение связано с проверкой газового оборудования, которая прошла в этом доме. Газ перекрыли, потому что выявили нарушения, которые необходимо устранять.

«Поставка газа возобновится после того, как управляющая компания устранит выявленные неисправности. Газоснабжение будет восстановлено в течение пяти рабочих дней со дня получения поставщиком газа письменного уведомления об устранении абонентом причин, послуживших основанием для приостановления поставки газа. Инспекция просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Напомним, речь идет о вашей безопасности», — пояснили в РСТ.

Недавно подобная проверка прошла и в печально известном доме по ул. Пролетарская, д. 42, где от отравления угарным газом погибли пять человек. Инспекторы выяснили, что последнее обследование оборудования в доме прошло в июле 2017года. В заключении было написано, что вентиляционные каналы в квартирах, где были обнаружены погибшие, исправны. Однако по факту это было не так. Также оказалось, что в квартирах установлены водонагревательные газовые колонки, которыми жильцы пользовались при неисправной вентиляции. Дымоходы были забиты кирпичной крошкой. Сотрудники управляющей компании проверяли вентиляцию формально и мер для устранения неисправностей не приняли.

После трагедии в Кизеле проверят газовое оборудование во всех домах региона. Сейчас идёт процесс формирования графиков проведения проверок. Главная задача — свести к минимуму неудобство жителей. Управляющие компании должны заранее предупредить собственников о том, в какой день и в какое время в дом придут инспекторы. Проверяющие будут ходить по квартирам только в рабочее время. Они просят жильцов с пониманием отнестись к этим мероприятиям и обеспечить доступ в квартиры.