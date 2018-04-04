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На Преображенке продолжаются встречи граждан с участковыми уполномоченными
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На Преображенке продолжаются встречи граждан с участковыми уполномоченными 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Весь апрель во дворах жилых домов участковые уполномоченные будут отвечать на вопросы преображенцев.
Сегодня вечером, в 19 часов, пройдет очередная встреча у дома 28, корп. 1 по Большой Черкизовской улице. С гражданами пообщается участковый уполномоченный П. Фокин. Завтра, 5 апреля, встреча состоится во дворе дома 6, корп. 2 по улице Богородский Вал. На вопросы жителей ответит участковый А. Бондарев.
Главная тема встреч — итоги работы полицейских в прошлом году. Участковые сообщат о профилактике преступлений и об оперативной обстановке в нашем районе. Сейчас число преступлений на Преображенке уменьшилось на треть, в общественных местах спокойно. Это получилось, в том числе, благодаря взаимодействию участковых и местных жителей.
Однако тема мошенничества все еще актуальна. Чаще всего жертвами такого обмана становятся самые незащищенные и доверчивые люди — пенсионеры. О том, как уберечь себя от мошенников, участковые тоже расскажут.
Посмотреть полный график встреч с участковыми преображенцы могут на официальном сайте УВД по ВАО в разделе «Деятельность» («Отчеты и результаты деятельности» — «Графики проведения отчетов о деятельности»).
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