Ярмарка выходного дня заработает в Алтуфьеве

В Алтуфьевском районе на площадке по адресу: ул. Инженерная, вл. 1-3 развернется ярмарка выходного дня. Как сообщили в секторе по вопросам торговли и услуг управы, она начнет работу 20 апреля.

— Продавцам будет предоставлено 16 торговых мест, как и в прошлом году, — уточнили в управе района.