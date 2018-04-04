Ярмарка выходного дня заработает в Алтуфьеве 

В Алтуфьевском районе на площадке по адресу: ул. Инженерная, вл. 1-3 развернется ярмарка выходного дня. Как сообщили в секторе по вопросам торговли и услуг управы, она начнет работу 20 апреля.
— Продавцам будет предоставлено 16 торговых мест, как и в прошлом году, — уточнили в управе района.
Ярмарки выходного дня в Москве проводятся, чтобы поддержать отечественных сельхозпроизводителей, а также для обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией. Торговые места бесплатно предоставляются юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, после рассмотрения предварительно поданных заявок. (вт)