Челябинское УФАС — маршрутным такси: так вы должны возить людей за 18 рублей!

По информации заместителя начальника Челябинского УФАС Елены Рысевой, в конце ноября 2017 года 31 перевозчик Челябинска одновременно поднял плату за проезд в частных маршрутных такси с 23 до 25 рублей. Отметим, полугодом ранее, в марте 2017 года, наблюдался еще один скачок стоимости — с 20 до 23 рублей. Как сообщала ранее пресс-служба УФАС , по результатам проверки антимонопольщики возбудили административное дело в отношении ООО «Первая Гильдия+», «Такси-сервис», «Такси-сервис Ком», «Копейское маршрутное такси», «Аль-Транс», «Трейд-авто», «Урал-Дом», ИП Осинский, «Гранд», «Кумир-Автолайн», «Кумир-Автолайн 2», ИП Деменюк, «Сервис-Транс», «Эдельвейс», «Челябинское такси», «Челябинское маршрутное такси», «Автолайн», «ЧелябАвтобус», «Автобан», ИП Карпова, «Консул», ИП Мамакурбанова, «Авто-лига», «АвтоЛуч», «Автотранспортное предприятие 2», «Тодес», ИП Темникова, «Общественный городской транспорт», «ОВВИ-Авто», ИП Мухгалимов и «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие». Всем организациям и предпринимателям инкриминируется нарушение части 1 статьи 11 федерального закона о защите конкуренции. Истцами выступили управление транспорта Челябинска и несколько жителей города.

На первом заседании антимонопольной комиссии 4 апреля выяснилось, что претензии городских властей к маршрутчикам не так уж суровы: представитель управления транспорта Ирина Бирюкова объяснила Рысевой, что мэрия всего лишь хочет проверить обоснованность одномоментного роста цен у трех десятков несвязанных друг с другом перевозчиков. Тем не менее в сам факт синхронности действий бизнесменов антимонопольщики вцепились мертвой хваткой.

Отметим, на заседании четыре юриста представляли интересы только 11-ти из 31 компании челябинских маршрутчиков. Как объяснила представитель ИП Осинского и ООО «КумирАвтолайн» и «КумирАвтолайн 2» Елена Матишова, одновременно с работой УФАС в городском ГИБДД стартовало расширенное совещание по поводу участившихся в последние недели ДТП с участием маршруток. Это мероприятие большинство предпринимателей сочли более значимым.

«Как сообщили нам заявители, в конце ноября 2017 года они в один день столкнулись в такси разных маршрутов с объявлениями о повышении цены, — рассказала антимонопольщикам Ирина Бирюкова. — Нас о своих планах предприниматели не уведомляли».

Впрочем, и не были обязаны уведомлять: сама же представитель управления транспорта и мэрии объяснила, что такой пункт в старых договорах с маршрутчиками отсутствует. Ситуация со «старыми», заключенными раньше 2017 года, и «новыми» договорами удостоилась отдельной дискуссии. Из 11 присутствующих только у одной компании оформлено надлежащим образом свидетельство по маршруту, подтверждающее право на осуществление регулярных пассажирских перевозок. Всего из 31 ответчика таким документом могут похвастаться только четверо.

Прочие объясняют, что, согласно ФЗ-220 «Об организации регулярных перевозок», они работают по старым, заключенным раньше середины 2017 года, договорам с администрацией, и свидетельства получат только при перезаключении контрактов на обслуживание маршрутов. Елена Матишова указала, что в ФЗ-220 прописана «преемственность» нормативных актов, и старые договоры до сих имеют силу.

«Ну тогда перевозчикам стоило до сих пользоваться установленным еще ЕТО предельным тарифом и возить всех по 18 рублей!» — заметила Елена Рысева . Юристы хором возразили, что Единый тарифный орган от своих регулирующих функций отказался сам, что и привело в конечном счете к тому, что все перевозчики Челябинска, включая формально частные, но на деле принадлежащие муниципалитету ООО «Общественный городской транспорт» и «Городской электрический транспорт» работают по системе нерегулируемых тарифов. То есть, по букве закона, цену своих услуг устаналивают сами.

Несмотря на «нерегулируемость», Елена Рысева все же постаралась уточнить обоснованность самого повышения цены. Ранее в официальных ответах на запросы УФАС бизнесмены заявляли, что подняли стоимость своих услуг «по следам инфляции». Однако, как указывает пресс-служба антимонопольного ведомства, инфляция за 2017 год составила только 2,5 процента, а рост цен в челябинских маршрутках — 8,6 процента.

«Наверняка все маршрутчики будут ссылаться на рост цен на ГСМ, — позже предположил в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» начальник управления транспорта Роман Болотов , не осведомленный на тот момент о ходе заседания. — Но бензиновых «Газелей» в городе почти не осталось, дизельных «Фордов» — сравнительно небольшая доля от общего числа подвижного состава. А вот «ПАЗы» ездят по большей части на газу. Но именно стоимость солярки и бензина предприниматели постараются выставить в качестве главного обоснования своих действий!»

Чиновник оказался прав.

«Во-первых, вы не учитываете, что до 2017 года цена в маршрутках не менялась два года, — парировал рассуждения антимонопольщиков о несоответствии инфляции и стоимости проезда юрист «Такси-сервиса» и «Копейского маршрутного такси». — Во-вторых, значительно выше показателей инфляции выросли цены на бензин Аи-92, дизельное топливо и газ». Другие представители хором подтвердили, что топливная составляющая стоимости проезда — более половины. На втором месте стоит расход шин, так как цена на резину вообще не падает, зато исправно поднимается на границе летнего и зимнего сезонов.

Отметим, у Елены Рысевой сообщение о том, что маршрутки используют в качестве основного топлива солярку, вызвало недоумение. Замруководителя УФАС распорядилась проверить эти данные по предоставленным маршрутчиками документам. К слову, затребованные от бизнесменов бумаги передали в ведомство далеко не все.

Наконец, маршрутчики сослались на то, что в августе 2017 года муниципальные автобусы и троллейбусы Челябинска подняли цену билетов с 20 до 23 рублей, сравнявшись с частниками. Как это подтолкнуло предпринимателей к своему поднятию цен, осталось непонятным.

Главный вопрос, тем не менее, касался не собственно подорожания маршуртного билета (который в Челябинске не выдается ни одним перевозчиком), а именно синхронности действий предпринимателей, которые вообще-то конкурируют между собой.

«Как показывает практика, в России нет ни одного города, где тарифы перевозчиков различались бы, — заявила Рысевой Елена Матишова. — У нас дублируются многие маршруты, так что изменение цены на одном автоматически вызывает изменения и на других. Это ошибка составителей маршрутной сети. Кроме того, как указал еще в 2012 году арбитражный суд Самарской области , перевозчики как конкуренты взаимно влияют друг на друга даже без переговоров и письменных договоренностей. Кроме того, есть экономически обоснованные причины». Юрист также указала, что, поскольку федеральный устав автомобильного транспорта не требует наличия в маршрутных такси кондукторов, перевозчики стремятся «округлять» стоимость проезда до удобной для расчетов. В этом плане, как согласились другие представители такси, 25 рублей куда удобнее 23-х.

Коллеги-юристы поддержали Матишову и в других вопросах, хотя и без ссылок на арбитражную практику. По словам представителя Кременкульского АТП и ООО «Автолайн» Александра Колычева, Челябинск еще хорошо выглядит на фоне соседних городов-миллионников: в Екатеринбурге стоимость проезда в маршрутке — 28 рублей, в Уфе — 25 рублей днем и 30 рублей вечером. От вопроса о соизмеримости доходов жителей этих городов Колычев предпочел отмахнуться: при формировании цены финансисты «Автолайна» этот фактор не учитывали. Коллега Колычева из «Такси-Сервис» просто несколько раз повторил, что владелец ООО «в ноябре ни с кем не созванивался и не договаривался».

«То есть тот факт, что 31 перевозчик в один день вывешивают предупреждения и в один день поднимают цену — случайность?» — уже не скрывая сарказма уточнила у юристов Елена Рысева. Представители перевозчиков стояли на своем: причины поднять стоимость проезда у всех были одинаковы, и, видимо, так сошлись звезды, что мысли у хозяев трех десятков пассажирских компаний текли параллельно.

Первым заседанием рассмотрение административного дела не ограничилось. Антимонопольщики затребовали у предпринимателей массу документов, которые хозяева маршруток пока не предоставили своим юристам. Кроме того, все четверо представителей компаний сами просили УФАС о переносе дальнешего расследования: как оказалось, все они были привлечены к работе на перевозчиков буквально накануне, 2-3 апреля, и сами еще не успели внинкуть во все нюансы предстоящего процесса.