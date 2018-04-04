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Amazon подала патент на технологию анализа разговоров пользователей для колонки Echo
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Amazon подала патент на технологию анализа разговоров пользователей для колонки Echo 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Смарт-динамик Echo начинает работать после голосового обращения пользователя к персональному ассистенту Alexa. Однако согласно тексту заявления на патент, в дальнешем колонка Echo сможет прослушивать любые беседы пользователей без запуска Alexa.
Алгоритм представляет собой усовершенствованный ИИ, который позволит устройству Amazon анализировать определенные слова из разговоров пользователей.
Технология реагирует на слова с позитивным значением, такие как «предпочитать» или «покупать», а также на слова с негативным оттенком, вроде «ненавидеть» или «нелюбимый». «Умная» колонка фиксирует аналогичные аудио для анализа ключевых слов и распределает степень интереса пользователя к различным продуктам.
Используя новую технологию, Amazon сможеть делать персональные предложения товаров и продуктов пользователям. Данные также могут быть доступны близким и друзьям пользователя, которые хотят сделать ему подарок.
Amazon направила заявку на патент в Ведомство по патентам и товарным знакам США в 2017 году. Когда заявка будет одобрена, пока неизвестно.
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