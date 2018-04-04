Amazon подала патент на технологию анализа разговоров пользователей для колонки Echo

Смарт-динамик Echo начинает работать после голосового обращения пользователя к персональному ассистенту Alexa. Однако согласно тексту заявления на патент, в дальнешем колонка Echo сможет прослушивать любые беседы пользователей без запуска Alexa.

Алгоритм представляет собой усовершенствованный ИИ, который позволит устройству Amazon анализировать определенные слова из разговоров пользователей.

Технология реагирует на слова с позитивным значением, такие как «предпочитать» или «покупать», а также на слова с негативным оттенком, вроде «ненавидеть» или «нелюбимый». «Умная» колонка фиксирует аналогичные аудио для анализа ключевых слов и распределает степень интереса пользователя к различным продуктам.

Используя новую технологию, Amazon сможеть делать персональные предложения товаров и продуктов пользователям. Данные также могут быть доступны близким и друзьям пользователя, которые хотят сделать ему подарок.