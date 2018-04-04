Фасад здания казначейства отремонтируют в Нижегородском кремле

Контракт на проведение ремонтных работ заключен с ООО «Наследие». Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно материалам закупки, электронный аукцион, назначенный на 6 апреля, признали несостоявшимся из-за отсутствия необходимого количества участников.

Комиссия приняла решение заключить договор с единственным участником, пожавшим заявку — ООО «Наследие».

Стартовая цена контракта составила 399,7 тысяч рублей. Денежные средства на реставрацию фасада казначейства будут выделены из федерального бюджета. Согласно условиям контракта, подрядчик обязан предоставить заказчику проект реставрации в течение трех месяцев.

Напомним, ООО «Фрегат» отремонтирует крыши башен Нижегородского кремля к 14 мая.