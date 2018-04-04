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Фасад здания казначейства отремонтируют в Нижегородском кремле
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Фасад здания казначейства отремонтируют в Нижегородском кремле 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Контракт на проведение ремонтных работ заключен с ООО «Наследие». Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Согласно материалам закупки, электронный аукцион, назначенный на 6 апреля, признали несостоявшимся из-за отсутствия необходимого количества участников.
Комиссия приняла решение заключить договор с единственным участником, пожавшим заявку — ООО «Наследие».
Стартовая цена контракта составила 399,7 тысяч рублей. Денежные средства на реставрацию фасада казначейства будут выделены из федерального бюджета. Согласно условиям контракта, подрядчик обязан предоставить заказчику проект реставрации в течение трех месяцев.
Напомним, ООО «Фрегат» отремонтирует крыши башен Нижегородского кремля к 14 мая.
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