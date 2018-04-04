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В Госдуму принесли «наночемодан»
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В Госдуму принесли «наночемодан» 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В среду 4 апреля в Госдуме открылась выставка образцов продукции портфельных компаний корпорации
и нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательных программ.
Экспозиция развернулась в рамках проходящей в палате со 2-го по 6 апреля недели «Роснано».
На экспозиции, в частности, были представлены разработанные отечественными компаниями фотоэлектрические гетероструктурные элементы солнечных электростанций, а также продукция компаний-производителей наноструктурированной бронекерамики, которая по прочности приближается к алмазам.
Стенд Фонда инфраструктурных и образовательных программ рассказывает о проектах «Школьной лиги „Роснано“. В рамках проекта был представлен „наночемодан“, который позволяет провести более 30 опытов-демонстраций, связанных со свойствами нанообъектов и наноматериалов.
По итогам инвестирования государством в 2007 году в развитие российской нанотехнологической индустрии 130 миллиардов рублей, в стране построено 95 предприятий. За 10 лет прибыль составила 1,4 триллиона рублей с налоговыми отчислениями в размере более 100 млрд рублей.
По итогам 2017 года „Роснано“ планирует впервые выплатить государству дивиденды, рассказал в ходе церемонии открытия выставки глава правления ООО „УК „Роснано“ Анатолий Чубайс, добавив, что, по итогам десятилетней работы, корпорации „есть, чем отчитаться“.
Как отметил в ходе церемонии открытия выставки вице-спикер Госдумы, руководитель фракции “Единая Россия»» Сергей Неверов, это не только уникальные изобретения, пример нестандартных, но эффективных решений в различных отраслях, но и в определённом смысле — попытка заглянуть в будущее.
«Очень важно, что от производства экспериментальных образцов совершён необходимый скорый переход на серийное производство. Важно, что высокотехнологичное производство расположено не только в Москве и Санкт-Петербурге: на выставке представлены образцы из Брянской, Липецкой, Новосибирской областей».
Для участников церемонии открытия Чубайс провёл экскурсию по выставке, где рассказал о ключевых экспонатах. Например, сустав из биокерамики, который производят в России. Уже более пяти тысяч человек имеют российские имплантаты из биокерамики.
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