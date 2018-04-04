«Роснано» построит 10 экологичных заводов по переработке мусора

«Роснано» планирует совместно с «Ростехом» построить 10 экологичных заводов по переработке мусора. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая в Госдуме 4 апреля.

«Роснано» планирует совместно с «Ростехом» построить 10 новых заводов по переработке мусора. Задача этого проекта — не покупка и поставка зарубежного оборудования, а локализация производства такого оборудования на территории России », — сказал Чубайс.

По его словам, сейчас определяются потенциальные землеотводы для строительства мусорных заводов в Московской области

Чубайс также напомнил, что закон о создании «Роснано» был принят Госдумой более 10 лет назад, и вот уже три года предприятия госкорпорации приносят прибыль.

«Это при том, что в бюджете на нас нет ни одной строки. Деньги были выделены только один раз, при создании госкорпорации», — отметил Чубайс.

Он также уточнил, что на депутатов возлагаются большие надежды по изменению законодательства, которое поможет госкорпорации и дальше развиваться усиленными темпами.

«Я говорю о совершенствовании налогового законодательства, внесении в Госдуму нормативно-правового акта о развитии зелёных технологий, технологий в сфере защиты окружающей седы, а также законопроектов, способствующих более широкому применению нанотехнологий при строительстве», — сказал Чубайс.