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Турция провела торги на самые дорогие туристические направления
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Турция провела торги на самые дорогие туристические направления 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Стамбуле только что закончились торги на самые удивительные и редкие туристические направления. Как следствие — самые дорогие. Что удивительно: Россия была чуть ли не в лидерах. Но, по порядку.
Вот уже четвертый год в Стамбуле устраиваются воркшопы. Слово иностранное. По нашему — просто встреча. Между самыми крутыми турецкими отельерами и самыми известными мировыми турфирмами. В Стамбул приехало 150 представителей со всего мира. От Америки до Южной Африки. Я уж не говорю про Европу. Разве что Австралии не было. Но дело поправимое. Из России прибыло аж 20 представителей.
Воркшоп — это что-то вроде моментальных знакомств. Есть такой формат. Девушки пересаживаются от столика к столику и знакомятся, знакомятся… Так уж повелось, что турбизнес отдан на откуп прекрасной половине. А им за каких-то полчаса отельеры рассказывают о своих предложениях. Со стороны посмотреть — базар. А так оно и есть. Только базар для самых богатых клиентов.
На этом воркшопе кроме султанских апартаментов были выставлены и другие, не менее пафосные предложения. Например, доставка клиента из аэропорта исключительно на персональном вертолете. Или раб в подарок. Я не шучу. Это называется «персональный круглосуточный менеджер». Он и сопли ребенку подберет, и за пивом сгоняет. Просто белый песок, теплое море и вежливый персонал уже недостаточны для взыскательных клиентов.
— Наша компания на рынке 15 лет, — рассказывает мне президент одной из турфирм Адвия Бергманн. — Мы счастливы работать с Россией. Это самые желанные клиенты. Русские умеют тратить деньги и отдыхать с умом. Кстати, Стамбул недавно стал хитом для состоятельных русских. Это раньше ваши соотечественники ездили сюда с полосатыми сумками за товаром. Сейчас, когда мы открыли новые направления, например, Каппадокию, отбоя нет от туристов, которые заказывают пять звезд с плюсом.
Я сам был удивлен. На дворе кризис. А эти предлагают ультра услуги. Звезд восемь-девять, если бы существовал такой потолок. Во дворце встретил Татьяну Голуб из Киева. Там тоже любят роскошь.
— Это очень привлекательно, — удивилась она моему вопросу о бедности и богатстве. — В Украине много богатых людей, которые хотят как следует отдыхать. Разве в России не так?
Султанский дворец — это только верхушка айсберга. Покои охраняются янычарами. Менеджеры ходят во фраках. Ресепшн похож на императорскую канцелярию. Проводили меня и в покои. За зеркальными стеклами — мост из Европы в Азию. Океанские суда и крикливые чайки. Под балконом дежурит прогулочная яхта. Сортир, пардон, ванное отделение смахивает на Сандуны. Здесь останавливалась Мадонна, Паваротти и разные президенты с министрами. Пожалуй, это самый дорогой номер в Европе. Когда я решил уехать в свой скромный пятизвездочный отель, меня вывезли к специальной стоянке такси на электрокаре. Так быстрее.
Турция сейчас бьет все рекорды по посещаемости. В прошлом сезоне ее посетили более 5 миллионов россиян. На воркшопе контракты не заключаются. Происходит «обнюхивание». Но, как сказала мне госпожа Бергманн, с Россией сделок будет не меньше чем на 5 миллионов евро. Красиво жить не запретишь.
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