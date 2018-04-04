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Аксаков поддержал инициативу Чубайса разрешить инвестировать пенсионные накопления в наноиндустрию
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Аксаков поддержал инициативу Чубайса разрешить инвестировать пенсионные накопления в наноиндустрию 

Rambler News Service 2 часа назад
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддерживает идею главы УК «Роснано» Анатолия Чубайса разрешить инвестировать средства из пенсионных фондов в наноиндустрию, об этом Аксаков сообщил в ходе круглого стола «Состояние и перспективы развития наноиндустрии в Российской Федерации».
«Поскольку я сейчас отвечаю за деньги, а не за экономическое развитие…Анатолий Борисович (Чубайс — глава УК «Роснано». — RNS) поднял тему возможности инвестировать пенсионные накопления в нанопроекты. Я лично считаю, что это надо делать, может быть, не с 5% начать, а поэтапно с 1%. Я полагаю, что в ближайшее время такая возможность у Анатолий Борисовича появится, подключайтесь, мы буквально в мае-июне начинаем широкое обсуждение идеи индивидуального пенсионного капитала и в рамках этого обсуждения можно было бы расширить портфель вложения пенсионных накоплений, в том числе, в высокотехнологичные проекты и здесь ваше участие может помочь нам это сделать», — сказал он.
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