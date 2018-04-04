Аксаков поддержал инициативу Чубайса разрешить инвестировать пенсионные накопления в наноиндустрию

«Поскольку я сейчас отвечаю за деньги, а не за экономическое развитие…Анатолий Борисович (Чубайс — глава УК «Роснано». — RNS) поднял тему возможности инвестировать пенсионные накопления в нанопроекты. Я лично считаю, что это надо делать, может быть, не с 5% начать, а поэтапно с 1%. Я полагаю, что в ближайшее время такая возможность у Анатолий Борисовича появится, подключайтесь, мы буквально в мае-июне начинаем широкое обсуждение идеи индивидуального пенсионного капитала и в рамках этого обсуждения можно было бы расширить портфель вложения пенсионных накоплений, в том числе, в высокотехнологичные проекты и здесь ваше участие может помочь нам это сделать», — сказал он.