В Красноярске вновь объявили режим «чёрного неба»

Красноярске накануне митинга «За чистое небо» объявили режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловий.

Его ввели с 19 часов 6 апреля и пока до 16 часов субботы 7 апреля. Напомним, что митинг назначен на завтра на 12 часов дня.