В Красноярске вновь объявили режим «чёрного неба» 

В Красноярске накануне митинга «За чистое небо» объявили режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловий.
Его ввели с 19 часов 6 апреля и пока до 16 часов субботы 7 апреля. Напомним, что митинг назначен на завтра на 12 часов дня.
Режим «чёрного неба» сначала года объявляют уже в 8 раз. В последний раз он был введён 28 февраля, и накануне приезда в город президента Владимира Путина, отменён. Но всё равно после его визита, экологической проблемой Красноярска начали заниматься на уровне федерации.