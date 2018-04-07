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Сотни красноярцев пришли на митинг против «чёрного неба»
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Сотни красноярцев пришли на митинг против «чёрного неба» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске в центральном парке прошёл очередной митинг против «чёрного неба». Сотни человек пришли, чтобы обратить внимание властей на экологические проблемы в регионе.
Жители краевой столицы пришли с плакатами, некоторые в противогазах и с медицинскими справками, подтверждающими заболевания лёгких.
На митинг пришёл и.о.министра экологии края Владимир Часовитин. Он отчитался о проделанной работе и ключевым пунктам резолюции: газификации края, увеличении штрафов для загрязняющих атмосферу предприятий, запрет на вырубку лесов, и др.
Напомним, 6 апреля в Красноярске введёт режим НМУ, который продлится до вечера 7 апреля.
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