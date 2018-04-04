Ещё
Россия становится мировым флагманом производства солнечной энергетики, заявил Чубайс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия становится мировым флагманом производства солнечной энергетики, заявил Чубайс 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Россия уже сегодня является флагманом производства солнечной энергетики, заявил глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс 4 апреля, вступая на круглом столе «Состояние и перспективы развития наноиндустрии в Российской Федерации».
«У нас большая страна с континентальным климатом. Это значит малая облачность и большие мощности для генерации солнечной энергетики. Мы не просто покупаем панели, а сами производим их на заводе в Чувашии. То есть Россия — флагман производства солнечной энергетики», — сказал глава госкорпорации на мероприятии, проходящем в рамках недели Роснано в Госдуме.
Он отметил что всё начиналось с трансферта технологий из Швейцарии, но в Санкт-Петербурге в итоге разработали российскую панель. «Сегодня мы производим панели с КПД 22,7%. Это топ-3 в мире и не просто внутреннее пользование, но и экспорт», — добавил Чубайс.
Парламентская газета: последние новости
Чем занимается ОЗХО. Досье ОЗХО отправит Британии анализ проб из Солсбери на следующей неделе Итальянские эксперты не исключили длительного формирования правительства страны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»242
Украина будет задерживать все крымские суда513
Сестры с электродами в мозге покончили с собой35
С Самойловой приключилось ЧП в Европе30
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста29
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение