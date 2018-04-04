Россия становится мировым флагманом производства солнечной энергетики, заявил Чубайс 

Россия уже сегодня является флагманом производства солнечной энергетики, заявил глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс 4 апреля, вступая на круглом столе «Состояние и перспективы развития наноиндустрии в Российской Федерации».
«У нас большая страна с континентальным климатом. Это значит малая облачность и большие мощности для генерации солнечной энергетики. Мы не просто покупаем панели, а сами производим их на заводе в Чувашии. То есть Россия — флагман производства солнечной энергетики», — сказал глава госкорпорации на мероприятии, проходящем в рамках недели Роснано в Госдуме.
Он отметил что всё начиналось с трансферта технологий из Швейцарии, но в Санкт-Петербурге в итоге разработали российскую панель. «Сегодня мы производим панели с КПД 22,7%. Это топ-3 в мире и не просто внутреннее пользование, но и экспорт», — добавил Чубайс.