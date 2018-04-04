Гости фестиваля «Пасхальный дар» смогут помочь бездомным животным и научатся дрессировать собак

Консультации кинологов и ветеринаров пройдут в рамках фестиваля «Пасхальный дар», сообщили в Оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«На благотворительном фестивале «Пасхальный дар» все три площадки, расположившиеся на Тверском бульваре, посвятят братьям нашим меньшим. На лекциях и мастер-классах гости узнают все о том, как ухаживать за домашними животными, а их питомцы (на площадку впервые в истории московских фестивалей можно будет прийти с собакой) смогут вволю нарезвиться. Конечно же, у всех желающих будет замечательная возможность поделиться своим теплом и помочь сделать жизнь животных значительно лучше», — рассказали в оргкомитете.

Уточняется, что специальная программа «Четвероногий друг» будет идти во все дни фестиваля, она подготовлена при участии московских благотворительных фондов помощи бездомным животным, приютов и кинологических центров.

На площадке возле памятника Тимирязеву будет работать фестивальный «Зоомагазин», в котором все желающие смогут приобрести корм и другие товары для бездомных собак и кошек и тут же передать их в подарок благотворительным фондам.

«Помочь животным подопечным московских фондов можно уже сегодня. Для этого необходимо отправить SMS со словом «цфо» и суммой пожертвования на общефестивальный короткий номер 7715 (например, «цфо_300»). После окончания фестиваля, собранные средства будут распределены между фондами-участниками», — пояснили в оргкомитете.

Ежедневно на площадке возле памятника Сергею Есенину будет присутствовать дежурный кинолог. Кроме того, все желающие смогут побывать на тематических и практических занятиях, посвященных различным аспектам дрессировки животных. Так, 8 апреля ветеринарный врач, представитель фонда «Не просто собаки» Мария Целенко, проведет занятие по трюковой дрессировке собак. Мастер-классы проведут также грумеры.

Детям расскажут о существующих возможностях помощи бездомным животным, ветеринарных клиник, методах ухода за домашними питомцами.

«Впервые на фестивале «Пасхальный дар» вы сможете взять вашу собаку на прогулку по площадке. На радость четвероногим посетителям на бульваре установят «тетербол» (игра для собак  столб, с которого свисает привязанный на веревке мячик) и «ванны» с мячиками для игры. Также на Тверском бульваре будет работать настоящая кинологическая площадка размером 30 м на 4 м, со всем необходимым для тренировок оборудованием. 7 и 8 апреля с 13:00 до 17:00 можно будет познакомиться с удивительными собаками из благотворительного центра подготовки собак-поводырей «Собаки-помощники инвалидов». Вместе с учеником центра — будущей собакой-поводырем гости фестиваля смогут пройти полосу препятствий с завязанными глазами и понять какими незаменимыми помощниками являются собаки-поводыри для незрячих людей», — добавили в оргкомитете.

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Он пройдет в столице с 7 по 15 апреля.