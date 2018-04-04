Гендиректором «Транснефть-Приволги» стал Дмитрий Бузлаев

Ранее он работал главным инженером АО «Транснефть-Дружба». В целом, в системе ПАО «Транснефть» работает с 1999 года.

Дмитрий Бузлаев родился в 1974 году. Окончил Тольяттинское высшее военное командное инженерное-строительное училище и Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Трудовую деятельность в сфере трубопроводного транспорта нефти он начинал на нефтеперекачивающей станции «Горький» Горьковского нефтепроводного управления ОАО «Верхневолжскнефтепровод».