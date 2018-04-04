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Гендиректором «Транснефть-Приволги» стал Дмитрий Бузлаев
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Гендиректором «Транснефть-Приволги» стал Дмитрий Бузлаев 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ранее он работал главным инженером АО «Транснефть-Дружба». В целом, в системе ПАО «Транснефть» работает с 1999 года.
Справка «ФедералПресс»:
Дмитрий Бузлаев родился в 1974 году. Окончил Тольяттинское высшее военное командное инженерное-строительное училище и Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Трудовую деятельность в сфере трубопроводного транспорта нефти он начинал на нефтеперекачивающей станции «Горький» Горьковского нефтепроводного управления ОАО «Верхневолжскнефтепровод».
«Транснефть-Приволга» — дочерняя структура компании «Транснефть», оператор магистральных нефтепроводов в Татарстане, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ростовской областях.
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