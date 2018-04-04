Дочь Бориса Немцова устроила вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» в честь 16-летия 

По случаю своего 16-летия Дина Немцова собрала друзей в столичном клубе Chateau de Fantomas. Праздник был организован по мотивам знаменитого романа Фицджеральда «Великий Гэтсби», декор, наряды гостей, музыка и даже праздничный торт соответствовали за данной теме. Поздравить Дину собрались многие ее друзья, среди которых: Софико Меладзе, Ульяна Добровская, Александра Толстая, Мирослава Михайлова, Александра Киселева и другие. Сама именинница за время вечеринки сменила сразу два наряда. Вначале она появилась на публике в длинном вечернем платье, дополненным аристократичным головным убором, а затем надела укороченное золотое платье, в котором было удобно танцевать.
Присутствовала на празднике в честь дня рождения дочери и Екатерина Одинцова. Мама именинницы выглядела не менее роскошно, чем она сама. Подтверждение тому многочисленные фотографии с праздника в соцсетях. «Дорогая мама, спасибо, что подарила мне жизнь. Антон, спасибо, что всегда поддерживаешь меня. Очень люблю вас!», — обратилась Дина к своей семье в подписи к одному из снимков.
Фото: instagram.com/dinanemtsova
Дина Немцова с подругами/Фото: instagram.com/dinanemtsova_
Дина Немцова/Фото: instagram.com/dinanemtsova
Дина Немцова с бойфрендом/Фото: instagram.com/dinanemtsova
Фото: instagram.com/dinanemtsova
Напомним, 27 февраля 2015 года на Бориса Немцова было совершено нападение в центре столицы. Поздним вечером того дня в начале Большого Москворецкого моста у Васильевского спуска неизвестные стреляли в политика, не выходя из автомобиля, после чего скрылись с места преступления. Бориса Немцова похоронили 3 марта на Троекуровском кладбище. От отношений с журналисткой Екатериной Одинцовой у политика осталось двое детей — сын Антон и дочь Дина. Младшей наследнице политика была крайне тяжело смириться с тем, что ее отца больше нет в живых. По словам девушки, спасение она находила в книгах, искусстве и музыке.