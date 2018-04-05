Охранники будут круглосуточно дежурить на карьере в Одинцовском районе

На песчаном карьере в деревне Пронское Одинцовского района Подмосковья организуют посменное суточное дежурство сотрудников ЧОП, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов встретился с городским прокурором Юрием Чижовым, представителями МВД и смежных подразделений, обеспечивающих охрану и видеонаблюдение на карьерах.

«В ходе встречи главными вопросами стали наличие видеонаблюдения и сотрудников частной охранной организации на карьере в Пронском, допуск на карьер мониторинговых групп, а также планы по рекультивации карьеров», — говорится в сообщении.

Касательно видеонаблюдения от жителей поступили жалобы на периодическое отключение электропитания камеры на карьере. Также, по словам членов инициативной группы, одной камеры на объекте недостаточно, или же способ ее установки не дает полного обзора. Представители «ТЭКА-СЕРВИС» — компании, управляющей карьером в Пронском, заверили, что организуют подачу электроэнергии.

Вопрос с установкой дополнительных камер или же выбора оптимальной точки установки существующей камеры для получения полного обзора проработает телерадиокомпания «Одинцово», обеспечивающая видеонаблюдение на объекте. Охрана будет следить, чтобы камеру не отключали.

Иванов также выразил надежду на продуктивное сотрудничество с «ТЭКА-СЕРВИС».

«Мы рассчитываем, что новые руководители компании будут открыты для представителей инициативной группы, будут поддерживать общение, отвечать на все вопросы и в целом займут конструктивную позицию. Могу сказать главное — мы ни на секунду не упускаем из виду ситуацию, а территорию держим на контроле», — сказал Иванов.