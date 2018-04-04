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Наличие бытовых отходов проверят в песчаном карьере в Одинцовском районе
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Наличие бытовых отходов проверят в песчаном карьере в Одинцовском районе 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Независимую экспертизу почвогрунта на предмет наличия бытового мусора проведут в песчаном карьере в деревне Пронское сельского поселения Никольское Одинцовского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.
«Жители Никольского выступили с инициативой о проведении независимой экспертизы почвогрунта на предмет наличия бытовых отходов. Данное предложение не вызвало возражений со стороны «ТЭКА-СЕРВИС» (фирма-руководитель объекта — ред.)», — говорится в сообщении.
Руководство объекта согласилось на проведение жителями независимой экспертизы, которая будет совершена методом конверта с разных глубин. По итогам экспертизы запланирована встреча, на которой будет поднят вопрос о рекультивации. Также на карьер допустят мониторинговые группы. «ТЭКА-СЕРВИС» полностью заверила жителей в том, что препятствовать приезду и осмотру карьера не будет.
Глава Одинцовского района Андрей Иванов выразил надежду на продуктивное взаимодействие с «ТЭКА-СЕРВИС», которое не так давно стало руководить объектом.
«Мы рассчитываем, что новые руководители компании будут открыты для представителей инициативной группы, будут поддерживать общение, отвечать на все вопросы и в целом займут конструктивную позицию. Могу сказать главное — мы ни на секунду не упускаем из виду ситуацию, а территорию держим на контроле», — сказал Иванов.
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