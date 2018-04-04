16 памятников Москвы спасли в 2017 году благодаря обращениям жителей

В 2017 году на 16 объектах культурного наследия в столице остановили незаконные работы благодаря обращениям граждан, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«В 2017 году в результате проверок обращений граждан, поступивших на горячую линию департамента культурного наследия города Москвы , сотрудниками ведомства был зафиксирован факт проведения незаконных работ на 16 объектах культурного наследия. По каждому случаю была проведена выездная проверка, работы были приостановлены, возбуждено административное производство», — говорится в сообщении.

Среди спасенных памятников — доходное владение купца Я. Т. Кудрявцева, вторая половина XIX века, на Новокузнецкой улице и Хоральная синагога в Большом Спасоглинищевском переулке.

Как отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов , горячая линия ведомства работает круглосуточно, и проверяется каждое поступившее обращение.

«В данном вопросе ключевую роль играет оперативность реагирования, ведь незаконные работы на памятниках могут привести к самым плачевным последствиям, вплоть до гибели здания. Если в ходе выездной проверки наш сотрудник фиксирует факт проведения несогласованных работ, то следующим шагом становится их приостановка и возбуждение административного производства. По результатам проверки мы всегда информируем заявителя», — добавил Емельянов.

Он отметил, что с начала этого года было проведено уже шесть проверок, в результате которых выданы предписания на приостановку незаконных работ.