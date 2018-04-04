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16 памятников Москвы спасли в 2017 году благодаря обращениям жителей
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16 памятников Москвы спасли в 2017 году благодаря обращениям жителей 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В 2017 году на 16 объектах культурного наследия в столице остановили незаконные работы благодаря обращениям граждан, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.
«В 2017 году в результате проверок обращений граждан, поступивших на горячую линию департамента культурного наследия города Москвы, сотрудниками ведомства был зафиксирован факт проведения незаконных работ на 16 объектах культурного наследия. По каждому случаю была проведена выездная проверка, работы были приостановлены, возбуждено административное производство», — говорится в сообщении.
Среди спасенных памятников — доходное владение купца Я. Т. Кудрявцева, вторая половина XIX века, на Новокузнецкой улице и Хоральная синагога в Большом Спасоглинищевском переулке.
Как отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, горячая линия ведомства работает круглосуточно, и проверяется каждое поступившее обращение.
«В данном вопросе ключевую роль играет оперативность реагирования, ведь незаконные работы на памятниках могут привести к самым плачевным последствиям, вплоть до гибели здания. Если в ходе выездной проверки наш сотрудник фиксирует факт проведения несогласованных работ, то следующим шагом становится их приостановка и возбуждение административного производства. По результатам проверки мы всегда информируем заявителя», — добавил Емельянов.
Он отметил, что с начала этого года было проведено уже шесть проверок, в результате которых выданы предписания на приостановку незаконных работ.
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