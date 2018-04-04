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В Курской области прошел фестиваль «Мир творчества»
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В Курской области прошел фестиваль «Мир творчества» 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
В мероприятии приняли участие почти тысяча учащихся из 27 районов области и пяти городов
В выставочном центре «Коренная пустынь» прошел второй областной фестиваль «Мир творчества». Как рассказали в комитете образования и науки, «Мир творчества» представляет собой масштабную площадку по приобщению молодежи к народным традициям, декоративно-прикладному творчеству, ценностям этнокультурного наследия Курского края.
В празднике народного творчества приняли участие почти тысяча учащихся из 27 районов области и пяти городов. Более 200 взрослых умельцев представили свои экспонаты, а также провели мастер-классы по народным промыслам.
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