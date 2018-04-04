Курские зоозащитники ищут дом собакам из пункта передержки

В настоящее время в вольерах в деревне Чаплыгина находятся девять животных

Курские зоозащитники создали сообщество «Собаки в „Отлове“ г. Курск », где они размещают снимки собак, находящихся в пункте передержки и ищут им хозяев. Буквально накануне собак было девять, одного четвероного питомца уже удалось пристроить.

— Медвежонка забрали в дом, где у людей живут ещё две свои породистые собаки, что не помешало им сделать доброе дело и подарить бездомышу дом, — рассказала председатель курской региональной зоозащитной организации «Право Жить» Екатерина Жильникова.

Желающие обзавестись домашним питомцем могут обращаться к администраторам сообщества или по телефону 8-919-134-6478 (Екатерина).