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Курские зоозащитники ищут дом собакам из пункта передержки
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Курские зоозащитники ищут дом собакам из пункта передержки 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
В настоящее время в вольерах в деревне Чаплыгина находятся девять животных
Курские зоозащитники создали сообщество «Собаки в „Отлове“ г. Курск», где они размещают снимки собак, находящихся в пункте передержки и ищут им хозяев. Буквально накануне собак было девять, одного четвероного питомца уже удалось пристроить.
— Медвежонка забрали в дом, где у людей живут ещё две свои породистые собаки, что не помешало им сделать доброе дело и подарить бездомышу дом, — рассказала председатель курской региональной зоозащитной организации «Право Жить» Екатерина Жильникова.
Желающие обзавестись домашним питомцем могут обращаться к администраторам сообщества или по телефону 8-919-134-6478 (Екатерина).
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