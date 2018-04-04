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Вместо LinkedIn: В России появится новая социальная сеть
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Вместо LinkedIn: В России появится новая социальная сеть 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
В России появится новая социальная сеть для поиска профессионалов с названием Evolution, разработанная на платформе blockchain. Стать участником площадки можно будет уже в апреле 2018 года.
Evolution — это социальная сеть для поиска, подбора и знакомства профессионалов со всего мира, подтверждающая компетенции в любой области.
«Ежедневно мы сталкиваемся с одной большой проблемой: как подобрать достойного кандидата на ту или иную позицию? Как познакомиться с потенциальным работодателем из компании «мечты»? Решение найдено!» — отмечает один из основателей проекта Вячеслав Золотухин.
По его словам, внутренняя «умная» система Evolution будет автоматически формировать для каждого пользователя особый числовой «индекс доверия», основанный на репутации пользователя в социальной сети, его деловой активности и компетентности в своей профессии. А благодаря применению популярной и самой безопасной технологии blockchain «оцифрованную» репутацию пользователя невозможно будет подделать.
«Участники сети Evolution смогут использовать площадку для ежедневного выполнения задач на базе платформы Evodesk, причем не только личных, но и групповых. В системе предусмотрены корпоративные доски с индивидуальным доступом для каждого отдела компании. То есть: руководитель может на одной доске видеть выполнение задач каждого подразделения, тем самым легко контролируя процесс», — добавил Золотухин.
Преимуществом сети является то, что за каждое действие с поставленной задачей на доске — будь-то перенос на другую вкладку или изменение времени дедлайна — система будет начислять мотивирующие баллы. Их можно будет потратить во внутреннем магазине на полезные товары — от обучающих курсов до обеда в ресторане.
Кроме того, пользователи Evolution смогут дополнительно зарабатывать, оцифровав свои знания и выставив их на продажу.
Например, эксперт по настройке рекламы в Яндекс. Директе, составив пошаговую инструкцию и выложив ее в общую базу, сможет на этом зарабатывать вполне реальные деньги. Пользователи будут оценивать данную стратегию и выставлять ей рейтинг. Чем она выше в общем топе по данному направлению, тем больше цена.
Дополнительно, при нехватке баллов, пользователи могут их докупить за внутреннюю криптовалюту Evocoin, за счет которой проводятся операции по покупке/продаже между другими участниками сети.
Фото Pixabay
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