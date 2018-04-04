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Около 190 миллионов рублей выделено на ремонт детсадов и гимназии в Балашихе
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Около 190 миллионов рублей выделено на ремонт детсадов и гимназии в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
В 2018 году мы планируем капитально отремонтировать четыре учреждения образования. Из бюджетов Московской области и городского округа на эти работы выделено около 190 миллионов рублей. Будут отремонтированы детские сады № 29 в микрорайоне Саввино, № 41 в микрорайоне Заря, здание гимназии № 3 и детский сад № 47 в микрорайоне Северный
Сергей Юров.
Он добавил, что в образовательных учреждениях будут отремонтированы кровли, фасады, фундаменты зданий, проведено благоустройство территории, заменены окна, двери, обновлены системы отопления и водоснабжения.
В 2017 году в Балашихе был проведен капитальный ремонт детского сада № 42 в микрорайоне Заря. В здании отремонтировали крышу, помещения детских групп, обновили фасад, заменили окна, батареи, установили новую сантехнику.
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