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Капитальный ремонт двух котельных в микрорайоне Заря в Балашихе проведут в 2018 году
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Капитальный ремонт двух котельных в микрорайоне Заря в Балашихе проведут в 2018 году 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
Все инженерные сети в микрорайоне Заря были полностью изношены. За три года мы выполнили ремонт насосной станции водозаборного узла, реконструировали канализационный коллектор, начали ремонт тепловых сетей. В 2018 году мы продолжим работы по модернизации инженерных сетей микрорайона и капитально отремонтируем котельные № 25 и № 27  — Сергей Юров.
Он добавил, что на эти работы выделено около 50 миллионов рублей из средств областного и городского бюджетов. В 2018 году в микрорайоне Заря также комплексно благоустроят дворовые территории, капитально отремонтируют 7 многоквартирных домов и проведут работу по капитальному ремонту линий наружного освещения.
По словам Сергея Юрова, в 2019 году в микрорайоне планируется провести капительный ремонт сетей теплоснабжения на сумму около 350 миллионов рублей.
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