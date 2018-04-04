Капитальный ремонт дорог в Балашихе начнется с мая

Капитальный ремонт автомобильных дорог в Балашихе планируют начать в мае. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В мае мы планируем приступить к капитальному ремонту автомобильных дорог в Балашихе. По графику первым в очереди стоит микрорайон Салтыковка. В 2018 году большая часть работ будет производится в частном секторе, там будет отремонтировано более 40 дорог

Он добавил, что также дороги отремонтируют в микрорайонах Дзержинского,

Никольско-Архангельском, Купавне. Всего в 2018 году в Балашихе планируют капитально отремонтировать 53 дороги. Среди них улицы Орджоникидзе, Некрасова, Фадеева, 40 лет Победы. Из бюджетов Московской области и Балашихи на работы выделено около 250 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что строительные работы новой поликлиники в микрорайоне Гагарина в Балашихе завершены.