Капитальный ремонт дорог в Балашихе начнется с мая 

Капитальный ремонт автомобильных дорог в Балашихе планируют начать в мае. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
В мае мы планируем приступить к капитальному ремонту автомобильных дорог в Балашихе. По графику первым в очереди стоит микрорайон Салтыковка. В 2018 году большая часть работ будет производится в частном секторе, там будет отремонтировано более 40 дорог
— Сергей Юров.
Он добавил, что также дороги отремонтируют в микрорайонах Дзержинского,
Никольско-Архангельском, Купавне. Всего в 2018 году в Балашихе планируют капитально отремонтировать 53 дороги. Среди них улицы Орджоникидзе, Некрасова, Фадеева, 40 лет Победы. Из бюджетов Московской области и Балашихи на работы выделено около 250 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что строительные работы новой поликлиники в микрорайоне Гагарина в Балашихе завершены.