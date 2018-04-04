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Глава Балашихи осмотрел подъезд в пятиэтажке после текущего ремонта
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Глава Балашихи осмотрел подъезд в пятиэтажке после текущего ремонта 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Глава Балашихи Сергей Юров осмотрел подъезд в пятиэтажном доме №57 на шоссе Энтузиастов, в котором завершился текущий ремонт.
Наша задача проводить не только капитальный ремонт жилых домов, но и текущий ремонт подъездов. Мы посмотрели, как отремонтированы подъезды по программе 2017 года. Пообщались с жителями — они довольны. Есть нарекания, связанные с незаконными рекламными объявлениями, будем их устранять
— Сергей Юров, глава Балашихи.
Глава Балашихи добавил, что с 2018 года программа ремонта подъездов подразумевает также замену оконных блоков на современные пластиковые стеклопакеты. Кроме того, он поручил руководству управляющей компании размещать на информационных стендах подъездов объявления о раздельном сборе мусора.
В 2018 году в Балашихе планируется отремонтировать 1260 подъездов в многоквартирных домах по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд». В 2017 году по этой программе в городе были приведены в порядок более 1400 подъездов.
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