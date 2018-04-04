Глава Балашихи осмотрел подъезд в пятиэтажке после текущего ремонта

Глава Балашихи Сергей Юров осмотрел подъезд в пятиэтажном доме №57 на шоссе Энтузиастов, в котором завершился текущий ремонт.

Наша задача проводить не только капитальный ремонт жилых домов, но и текущий ремонт подъездов. Мы посмотрели, как отремонтированы подъезды по программе 2017 года. Пообщались с жителями — они довольны. Есть нарекания, связанные с незаконными рекламными объявлениями, будем их устранять

— Сергей Юров, глава Балашихи.

Глава Балашихи добавил, что с 2018 года программа ремонта подъездов подразумевает также замену оконных блоков на современные пластиковые стеклопакеты. Кроме того, он поручил руководству управляющей компании размещать на информационных стендах подъездов объявления о раздельном сборе мусора.