В Югре появится единый оператор грантов для соцориентированных НКО

Югре будет создан единый оператор для господдержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Официальной площадкой для подачи заявки в электронной форме и размещения подробной информации о предоставлении гранта губернатора станет портал развития гражданского общества «Югражданин.рф».

«Это сделано для того, чтобы общественники меньше беспокоились о заполнении бесконечных документов, бумаг, а больше думали о людях, которым адресованы их инициативы», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова на закрытии Гражданского форума общественного согласия.

На получение грантов смогут претендовать организации, реализующие проекты по таким направлениям, как социальное обслуживание, поддержка и защита, охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, проекты в сфере молодежной политики и другие. Заявки будет рассматривать экспертный совет.

«Это будет первый подобный опыт в регионах России . Никто еще не пошел по нашему пути», — подчеркнул советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов.

Оператором губернаторского гранта определен Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».