Ещё
В Югре появится единый оператор грантов для соцориентированных НКО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Югре появится единый оператор грантов для соцориентированных НКО 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Югре будет создан единый оператор для господдержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Официальной площадкой для подачи заявки в электронной форме и размещения подробной информации о предоставлении гранта губернатора станет портал развития гражданского общества «Югражданин.рф».
«Это сделано для того, чтобы общественники меньше беспокоились о заполнении бесконечных документов, бумаг, а больше думали о людях, которым адресованы их инициативы», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова на закрытии Гражданского форума общественного согласия.
На получение грантов смогут претендовать организации, реализующие проекты по таким направлениям, как социальное обслуживание, поддержка и защита, охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, проекты в сфере молодежной политики и другие. Заявки будет рассматривать экспертный совет.
«Это будет первый подобный опыт в регионах России. Никто еще не пошел по нашему пути», — подчеркнул советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов.
Оператором губернаторского гранта определен Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Германский бизнес выступил за отмену антироссийских санкций Подрядчик: работы по ремонту улицы Тургенева в Краснодаре не остановлены Мусор из Туапсе, Геленджика и Горячего Ключа будут привозить в Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»248
Украина будет задерживать все крымские суда515
Сестры с электродами в мозге покончили с собой37
С Самойловой приключилось ЧП в Европе32
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста28
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение