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В школе №1583 на Флотской состоялось праздничное мероприятие «День волонтера»
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В школе №1583 на Флотской состоялось праздничное мероприятие «День волонтера» 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
На минувшей неделе в школе № 1583 имени К. А. Керимова состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к Году волонтера в России. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
«Гостями праздника стали представители волонтерских организаций Москвы, а также старшеклассники-волонтеры, которые уже успели себя проявить на самом высоком уровне. Перед ребятами выступили Алексей Климонтов, (почетный волонтер Москвы 2017 года, доброволец России 2016 года), а также куратор волонтерского движения Илья Терезанов. Ровесников поддержали добровольцы Юлия Жаринова, Антонио Кристи Исаев и Артем Толкачев», — уточняется на сайте.
Напомним, школа № 1583 имени К. А. Керимова находится по адресу ул. Флотская, 64. (ео)
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