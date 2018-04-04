Фестиваль тюльпанов под Саратовом станет «двухсерийным»

Саратовской области в третий раз пройдет самый яркий цветочный фест — Фестиваль тюльпанов. Вокруг тюльпанного поля Новоузенского района, где произрастает редкий вид тюльпана Геснера, соберутся ценители природной красоты и красочного праздника на свежем воздухе.

В районе полным ходом идет подготовка к крупному мероприятию. Организаторы обещают сделать программу насыщенной, яркой и запоминающейся, а также обеспечить все необходимые условия для организованного посещения поля, чтобы не нанести вред редким цветам.

Программа фестиваля рассчитана на два дня. Для желающих остаться на второй день будет организован кемпинг для установки палаток и стоянка транспорта, биотуалеты.

Появятся близ поля новые подворья, в каждом доме будет проходить историческая инсталляция с участием актеров и аниматоров. Посетители смогут погрузиться в атмосферу жизни и быта различных народов, проживающих на территории района. Будет работать рыбацкий хуторок «Клевое местечко», все желающие смогут прокатиться на верблюде, телеге, запряженной лошадью, принять участие в народных играх и конкурсах.

Ожидается яркая концертная программа. В первый день пройдет также вечерний концерт.

С учетом погодных условий цветение тюльпанов прогнозируется на начало мая. Точная дата будет определена позже. Скоро реклама фестиваля появится на улицах г. Саратова