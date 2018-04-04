В Дагестане запустят цех для выращивания форели. Какие проблемы решит предприятие?

Какие проблемы решит предприятие?Форель в Дагестане начнут выращивать в инкубационном цехе, который в скором времени будет запущен. В год на рыбном предприятии планируется вывести 1000 тонн товарной продукции. Главные задачи, которые будет решать новый цех: — 1 млн икринок единовременной посадки восполнит потребность всех форелевых хозяйств Дагестана.

— Существенно снизятся расходы на поставку икринок. А это скажется на ценообразовании конечного продукта.