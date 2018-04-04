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В Дагестане запустят цех для выращивания форели. Какие проблемы решит предприятие?
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В Дагестане запустят цех для выращивания форели. Какие проблемы решит предприятие? 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Какие проблемы решит предприятие?Форель в Дагестане начнут выращивать в инкубационном цехе, который в скором времени будет запущен. В год на рыбном предприятии планируется вывести 1000 тонн товарной продукции. Главные задачи, которые будет решать новый цех: — 1 млн икринок единовременной посадки восполнит потребность всех форелевых хозяйств Дагестана.
— Существенно снизятся расходы на поставку икринок. А это скажется на ценообразовании конечного продукта.
— При доставке, выгрузке и закладке икры погибает около 10% от общего числа икринок. Для успешной закладки икринок необходима чистая вода. Удачным месторасположением является река Сулак — гарантирует предприятию поступление чистейшей воды.
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