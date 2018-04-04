В «деле Срипаля» появился загадочный пассажир «Аэрофлота» 

Британские спецслужбы в ходе расследования инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Срипаля в Солсбери заинтересовались пассажиром авиарейса «Аэрофлота», которым Юлия Скрипаль 3 марта прибыла в Лондон из Москвы. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.
Отмечается, что интерес к россиянину вызван тем, что он пробыл на территории Великобритании лишь несколько часов, а затем снова улетел в Москву. Краткосрочность этого визита и породила у британских властей сомнения в отношении целей поездки указанного пассажира.
Ранее сообщалось, что британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия.
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