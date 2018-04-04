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Роскошное пребывание в США дорого обходится беременной Лободе
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Роскошное пребывание в США дорого обходится беременной Лободе 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Украинская певица Светана Лобода дорого расплачивается за шикарную жизнь в Лос-Анжелесе. А предстоящие роды в Америке вообще опустошат карманы красотки.
Сегодня Светлана готовится к деторождению в Штатах. Вместе с семьей она арендует роскошную виллу. По слухам, за удобства и великолепие исполнительница выкладывает около 800 тысяч рублей в неделю. Добавьте сюда походы в ресторан, коммунальные платежи, салоны красоты и развлечения — получаются баснословные деньги.
Звезда не решается доверить сложный процесс родовспоможения российским врачам, поэтому решила разрешиться от бремени там же, в американской клинике Cedars-Sinai Medical Center, сообщает Vokrug.tv. Больница входит в список лучших медицинских учреждений Нового Света. Центр отличается высокой безопасностью и низким уровнем врачебных ошибок, поэтому специалистам клиники доверяют звезды мирового масштаба. К примеру, именно в ней появились дети Мадонны, Бритни Спирс и Ким Кардашьян. Роды и последующее сопровождение обойдутся Светлане в сумму около трех миллионов рублей.
Возможно все эти расходы на себя возьмет отец ребенка. По слухам будущий папа очень состоятельный человек — солист группы Rammstein 57 -летний Тилль Линдеманн. О романе звезд заговорили летом 2017 года после того, как немецкого музыканта и украинскую певицу заметили вместе на фестивале в Баку.
Напомним, Сватлана Лобода официально подтвердила свою беременность в начале марта. У певицы уже есть семилетняя дочь Евангелина. Примечательно, что, когда звезда была на сносях в первый раз, она долго скрывала этот факт от посторонних. И призналась широкой общественности на поздних сроках. Тогда она рассказывала, что решила не узнавать заранее пол своего ребенка.
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