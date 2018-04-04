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Ставрополье направит 80 млн рублей на суперинтенсивное садоводство в личных хозяйствах
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Ставрополье направит 80 млн рублей на суперинтенсивное садоводство в личных хозяйствах 

ТАСС 2 часа назад
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 апреля. /ТАСС/. Ставрополье выделит 80 млн рублей на программу поддержки развития садов суперинтенсивного типа с капельным орошением в личных подсобных хозяйствах. Об этом рассказал в среду губернатор края Владимир Владимиров, принявший участие в закладке одного из первых таких садов в селе Канглы Минераловодского городского округа, передает корреспондент ТАСС.
"Программа — поддержка для села, часть нашей стратегии, она формирует занятость, дает людям доход. Выделяется 80 миллионов рублей, и ее работа продолжится в следующем году. В принципе, мы рассматриваем ее в пятилетней перспективе: чтобы к концу 2023 года видеть в крае уже, как минимум, тысячу таких садов", — рассказал Владимиров.
Участниками программы могут стать владельцы личных подсобных хозяйств площадью от 0,1 до 0,5 га, если нет задолженностей по налогам и штрафам. Заявки проходят конкурсный отбор в министерстве сельского хозяйства края. В нее уже вошли 200 хозяйств, расположенных в Ипатовском, Минераловодском, Георгиевском городских округах, Андроповском и Предгорном муниципальных районах.
Грант 400 тысяч рублей
Владелец участка — 63-х летний житель Канглов Саткерей Абсалемов, оказался в числе первых минераловодцев, кто решил на своих 10 сотках высадить супериненсивный яблоневый сад. «Узнал о программе из местной газеты, обратился в администрацию, там все рассказали подробно, ну, а после само как-то пошло», — рассказывает он.
Ранее заявка Саткерея Абсалемова прошла конкурс в районном управлении сельского хозяйства и получила грант в 400 тыс. рублей. Субсидию возвращать не надо, вложил также 21 тыс. руб. личных средств. Всего в Минераловодском округе на сегодня семеро садоводов — из Марьиных Колодцев, Греческого, Побегайловки и Канглов, подписавших соглашения о предоставлении им грантов на закладку садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах.
"На следующей неделе состоится новый конкурс, заявлено шесть претендентов. Всего планируется поддержать 40 жителей округа, которые захотят себе «сад под ключ», — пояснили в пресс-службе администрации Минераловодского городского округа.
Урожай 5 тонн через год  "Сад под ключ" предлагают специалисты местного плодообъединения ООО «ПО»Сады Ставрополья", одного из крупнейших питомников в России. Инновационный проект разработан совместно с учеными Мичуринского научного центра. Технологии суперинтенсивного сада применяются на маленьком участке размерами 10 соток, где размещается 8-рядный яблоневый сад. Специалисты компании обеспечивают все агрономическое сопровождение, устанавливают систему капельного орошения, монтируют опорно-шпалерную систему, предоставляют оздоровленные безвирусные саженцы, адаптированные к местным условиям.
"Уход за таким садом занимает 40 минут в день и не требует высокой квалификации. А деревья начнут плодоносить уже в следующем году, и каждое даст по 10 кг яблок. То есть ожидаемый урожай — 5 тонн", — рассказали специалисты «Садов Ставрополья».
По данным минсельхоза края, заложенные в этом году в личных подсобных хозяйствах «суперинтенсивные» сады уже в 2019 году дадут урожай около 2 тыс. тонн плодов, что почти на 6% увеличит объем производства плодово-ягодной продукции в «личном» сегменте регионального АПК. В 2017-м ЛПХ в крае произвели ее около 33 тыс. тонн. «По сравнению с 2017 годом в крае на 120 млн рублей увеличены также меры господдержки промышленного садоводства, достигнув отметки почти в 300 млн рублей», — сообщили в министерстве.
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