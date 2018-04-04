Стадион для игры в регби планируют построить в 2019 г в Щелковском районе

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительных работ на стадионе для игры в регби в поселке Монино в Щелковском районе, который планирую построить к третьему кварталу 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. «В настоящее время на объекте ведется монтаж наружных инженерных сетей и вентилируемого фасада. Работы в графике. Планируемый срок окончания строительства — третий квартал 2019 года», — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев Заказчиком выступает министерство строительного комплекса региона. На территории стадиона будет возведено четвырехэтажное здание трибуны с внутренними помещениями для спортсменов, игровое поле, информационное табло, смонтированы мачты освещения. Игровое поле предусматривает натуральное газонное покрытие с автоматизированным поливом и обогревом. Вместимость стадиона составит 8160 человек.