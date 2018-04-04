«Для Московской области сотрудничество с „РОСНАНО“ — это большая часть инновационного развития»: Буцаев

4 апреля в рамках проходящей в Госдуме недели «РОСНАНО» состоялся круглый стол на тему «Состояние и перспективы развития наноиндустрии в Российской Федерации ».

Собравшиеся обсудили достижения в данной отрасли за последние девять лет. Также обсуждение коснулось развития нанотехнологической отрасли в России.

Для Московской области сотрудничество с «РОСНАНО» — это действительно большая часть инновационного развития. Например, проект по ядерной медицине — одно из ключевых направлений самой компании «РОСНАНО». Одна из основных целей подобного рода инициатив — создание рынка для инновационной продукции

На сегодняшний день в ОЭЗ «Дубна» запущены 4 проекта «РОСНАНО» с общим объемом инвестиций порядка 700 миллионов рублей:

АО «Акванова Рус», Нанобрахитек (БеБиг) и Нейтронные технологии, имеющие производство на базе ОИЯИ, а также Фабрика РТТ, строящая собственный завод в данный момент.

У нас есть 8 наукоградов из 13 в РФ, мы считаем, что именно там должны быть созданы центры роста для инновационной продукции. На кадровый потенциал сейчас реагируют даже больше, чем на подготовленную инфраструктуру, хотя подготовленная инфраструктура — это крайне важная задача. Второе — как раз подготовленная инфраструктура. Третье — финансовые инструменты

— Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиция и инноваций региона.

В ходе круглого стола глава УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс сообщил о совместном проекте «Ростеха» и «РОСНАНО» по строительству пяти мусоросжигательных заводов, четыре из которых появятся в Московской области, еще один — в Татарстане

Мы с надеждой смотрим на реализацию крупного проекта по термическому обезвреживанию отходов: 4 завода из 5 появятся на территории Подмосковья. Это будут совершенно новые технологические производства, их примеры можно увидеть в самых развитых странах мира. И самое главное — это изменение всей отрасли, связанной с мусором

— Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиция и инноваций региона.

Буцаев отметил, что мусоросжигательные заводы — это те технологии, которые предполагают серьезное развитие отрасли мусоропереработки. На мусоржигательные заводы будет поступать только отсортированный мусор. ПО словам министра, будут возведены предприятия по сортировке отходов, а значит, рынок получит большой объем вторсырья, который можно использовать в коммерческих целях. То есть проект, связанный с мусоросжигательными заводами, так же послужит основой для возникновения большого количества исходящих от них отраслевых бизнесов.

Перед началом круглого стола, собравшиеся смогли осмотреть экспозицию выставки с продукцией и разработками нанотехнологических производств, исследовательских площадок «РОСНАНО» и нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательных программ.