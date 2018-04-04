Ещё
«Для Московской области сотрудничество с „РОСНАНО“ — это большая часть инновационного развития»: Буцаев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Для Московской области сотрудничество с „РОСНАНО“ — это большая часть инновационного развития»: Буцаев 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
4 апреля в рамках проходящей в Госдуме недели «РОСНАНО» состоялся круглый стол на тему «Состояние и перспективы развития наноиндустрии в Российской Федерации».
Собравшиеся обсудили достижения в данной отрасли за последние девять лет. Также обсуждение коснулось развития нанотехнологической отрасли в России.
Для Московской области сотрудничество с «РОСНАНО» — это действительно большая часть инновационного развития. Например, проект по ядерной медицине — одно из ключевых направлений самой компании «РОСНАНО». Одна из основных целей подобного рода инициатив — создание рынка для инновационной продукции
Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиция и инноваций региона.
На сегодняшний день в ОЭЗ «Дубна» запущены 4 проекта «РОСНАНО» с общим объемом инвестиций порядка 700 миллионов рублей:
АО «Акванова Рус», Нанобрахитек (БеБиг) и Нейтронные технологии, имеющие производство на базе ОИЯИ, а также Фабрика РТТ, строящая собственный завод в данный момент.
У нас есть 8 наукоградов из 13 в РФ, мы считаем, что именно там должны быть созданы центры роста для инновационной продукции. На кадровый потенциал сейчас реагируют даже больше, чем на подготовленную инфраструктуру, хотя подготовленная инфраструктура — это крайне важная задача. Второе — как раз подготовленная инфраструктура. Третье — финансовые инструменты
— Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиция и инноваций региона.
В ходе круглого стола глава УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс сообщил о совместном проекте «Ростеха» и «РОСНАНО» по строительству пяти мусоросжигательных заводов, четыре из которых появятся в Московской области, еще один — в Татарстане.
Мы с надеждой смотрим на реализацию крупного проекта по термическому обезвреживанию отходов: 4 завода из 5 появятся на территории Подмосковья. Это будут совершенно новые технологические производства, их примеры можно увидеть в самых развитых странах мира. И самое главное — это изменение всей отрасли, связанной с мусором
— Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиция и инноваций региона.
Буцаев отметил, что мусоросжигательные заводы — это те технологии, которые предполагают серьезное развитие отрасли мусоропереработки. На мусоржигательные заводы будет поступать только отсортированный мусор. ПО словам министра, будут возведены предприятия по сортировке отходов, а значит, рынок получит большой объем вторсырья, который можно использовать в коммерческих целях. То есть проект, связанный с мусоросжигательными заводами, так же послужит основой для возникновения большого количества исходящих от них отраслевых бизнесов.
Перед началом круглого стола, собравшиеся смогли осмотреть экспозицию выставки с продукцией и разработками нанотехнологических производств, исследовательских площадок «РОСНАНО» и нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательных программ.
360tv.ru: последние новости
«Вечерний Ургант» превратил в оперу мем «Котлетки с пюрешкой» Бузова решила найти любовь в телешоу NASA разрабатывает робопчел для изучения Марса
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня10
Россия созвала Совбез ООН422
У России нашелся неожиданный защитник40
Трамп потребовал платы за Сирию119
В США нашли способ уничтожить супероружие России156
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение