Патриарх поделится с москвичами подаренной тонной творога

В воскресенье, 8 апреля, в центре Москвы около храма Христа Спасителя установят творожную пасху весом в тонну. Об этом сообщает агентство «Москва». Угощение принесут в дар патриарху Кириллу ростовские молочники, молодежное движение «Православные добровольцы» и молодежный отдел Московской городской епархии РПЦ

Высота и ширина пасхи — 1,5 метра. «Это празднично украшенная классическая пасха с цукатами и изюмом. Пасху можно будет увидеть 8 апреля с 9:00 до 12:00, когда ее будут измерять для книги рекордов Гиннесса», — рассказал руководитель информационной службы молодежного отдела Максим Соколов . Он добавил, что вечером пасху будут нарезать, а затем раздадут всем желающим.

Кроме того, перед храмом собираются организовать праздничную программу с концертом и мастер-классами от художников. «В рамках этой программы молодежь подарит патриарху верхушку этой пасхи», — добавил Соколов.

Пасха — блюдо из творога, которое готовится для одноименного праздника. Оригинальная форма пасхи — усеченная пирамида, символизирующая Гроб Господень. Традиционно для приготовления пасхи использовалась специальная разборная деревянная форма — пасочница. В состав блюда входит творог, сметана, изюм и цукаты, иногда в него добавляют миндаль и пряности.