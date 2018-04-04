Огнетушитель бывает муляжом

Проверить огнетушители можно только в действии — во время чрезвычайной, экстренной ситуации. Сработает техника или нет — предугадать сложно.

По правилам огнетушители должны проходить проверку качества. И они ее проходят. Однако определить по внешнему виду, работающий огнетушитель вы держите в руках или нет, практически невозможно. Не справится с этой задачей даже специалист, сотрудник МЧС . Даже в случае, если к огнетушителю прилагается сертификат. Специалисту потребуется время, чтобы изучить всю документацию, проверить информацию по базам.

Все дело в том, что сертификат на огнетушитель сегодня может заказать любой человек, причем по интернету. Там таких объявлений достаточно. Поэтому наличие бумаг не говорит о качестве товара. Приведу печальную статистику. Более половины всех огнетушителей не срабатывают во время их применения. Мне сложно сказать, почему так происходит. Среди причин, в том числе, может быть ошибка во время изготовления огнетушителя — где-то сэкономили, чего-то не добавили или неправильно хранили перед продажей.

В этой ситуации можно дать несколько рекомендаций. Покупайте огнетушители и все средства безопасности в крупных, специализированных магазинах, тех, что на рынке много лет. У них сложилась хорошая репутация, нет плохих отзывов. Избегайте маленьких придорожных магазинов, где продаются товары сомнительного качества.

Еще один совет — купите сразу несколько огнетушителей. Они стоят не дорого — 200-300 рублей. И сразу испытайте огнетушитель: если один сработал, значит остальные — они из той же партии, также не должны подвести. Пока в нашей стране это единственный способ проверки.

Однако проблема с огнетушителями — не самая большая. Бывает так, что не срабатывают датчики пожарной сигнализации. Это гораздо страшнее. Поэтому проблемы в этой сфере можно назвать системными. И решать их нужно также системно. Речь идет, в том числе, о культуре пожарной безопасности в целом. Ее нужно повышать. Почему-то в Европе людям не приходит в голову сэкономить на системах безопасности, к примеру, позвонить в компанию с просьбой сделать липовые документы или установить муляжи огнетушителей. В отличие от нашей страны, где с такими просьбами обращаются. Порой встречаются объекты, где годами отсутствует нормальная система безопасности. Это все звенья одной цепи.

У нас есть межведомственный контроль, но стоять над каждым невозможно просто физически. Это особенно касается скрытых работ. К примеру, проведения электричества. Существуют определенные требования к проводке. С каждым годом система совершенствуется, и сейчас, в случае замыкания, провода нагреваются, но возгорание не происходит. И такие «умные» провода специалисты должны прокладывать по правилам. Однако, что мешает сэкономить и проложить другие, более дешевые, зашив их в стены. В документации же можно указать все, что угодно. Проверить не получится — только, если произойдёт какое-либо происшествие. Поэтому должен быть жесткий контроль и при этом ответственность каждого за свои действия.

В некоторых зарубежных странах за несоблюдение норм пожарной безопасности сажают в тюрьму. Кроме того, объект не будет сдан в эксплуатацию, если есть неполадки, претензии к системе пожарной безопасности. Это правильно, и так должно быть.

При этом должно меняться сознание людей, их отношение к системам безопасности. Одно из направлений — это развитие социальной рекламы в сфере обеспечения безопасности. Должна быть грамотная подача, в том числе плакаты, баннеры, видеоролики. Начинать нужно с наших детей, со школьников. Так мы сможем воспитать людей, которые будут задумываться над вопросами безопасности гораздо чаще, чем нынешнее поколение.

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На первом месте должна быть безопасность, а уже потом интересы бизнеса

Где грань между интересами бизнеса и соблюдением безопасности? Вопрос этот вечный. Конечно, в стране действует мораторий на проверку малого бизнеса. Но кивать на этот мораторий в вопросах безопасности — полный абсурд.

Торговые центры есть почти во всех российских городах. Есть вопросы, касающиеся развития бизнеса. Но есть и вопросы контроля, когда речь идет о безопасности таких объектов. Руководителей таких комплексов стоит спросить: «Проводится ли инструктаж сотрудников, когда они приходят на работу?», «Проводятся ли учения?» (далее…).